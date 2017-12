'Aanslag op Britse premier voorkomen'

De Britse autoriteiten hebben een terreuraanslag op premier Theresa May voorkomen. Dat melden bronnen rond de veiligheidsdiensten aan Sky News.

Volgens de Britse zender waren islamitische terroristen van plan een geïmproviseerd explosief tot ontploffing te brengen bij de ambtswoning van May. In de daaropvolgende chaos zouden ze de premier dan doden. De veiligheidsdiensten hadden de twee aangehouden verdachten al langer in het vizier.

Mannen van 20 en 21

Ze komen vandaag voor de rechter. Het gaat om mannen van 20 en 21 jaar oud. Ze komen uit Londen en Birmingham. Volgens een woordvoerder van May zijn in het afgelopen jaar negen aanslagen in het Verenigd Koninkrijk verijdeld.