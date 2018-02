Aanbieder deelfietsen weg uit Frankrijk vanwege vandalisme

Gobee.bike, een internationaal bedrijf dat deelfietsen aanbiedt, heeft zich teruggetrokken uit Frankrijk. Duizenden fietsen werden gestolen of vernield.

"In december en januari is de massavernietiging van onze fietsvloot het nieuwe tijdverdrijf geworden van minderjarige individuen", stelt het in Hong Kong gevestigde Gobee.bike tegenover The Guardian. Het bedrijf heeft daarom 'met groot verdriet' besloten om zijn diensten in Frankrijk afgelopen weekend te staken.

Gobee.bike, dat 150.000 gebruikers in heel Frankrijk claimde, stelt dat er ruim duizend fietsen zijn gestolen en bijna 3.400 fietsen zijn vernield.

Eerder was vandalisme voor Gobee.bike al reden om zijn deelfietsen niet langer aan te bieden in Brussel, Lille en Reims. "Het is jammer en teleurstellend dat een paar individuen zo’n mooi en veelbelovend project kunnen ruïneren", aldus Gobee.bike.

Verrommeling

Niet iedereen zal er overigens even rouwig om zijn dat Gobee.bike de handdoek in de ring gooit. Op verscheidene plaatsen, ook in Nederland, is er de nodige onvrede geweest over de aanbieders van deelfietsen.

Tegenstanders van deelfietsen menen dat private bedrijven zorgen voor verrommeling van het straatbeeld. Huurders van de fietsen kwakken de rijwielen overal neer, zonder zich daarbij al te zeer te bekommeren om andere gebruikers van de publieke ruimte.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam besloot daarom vorig jaar om deelfietsen van bedrijven als Obike en Flickbike te verwijderen. "We zijn hard aan het werk om meer plek voor de fietser te realiseren en die willen we niet door de vele commerciële deelfietsen laten innemen", aldus de Amsterdamse wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens.

Overigens heeft Litjens de deur wel op een kier gezet voor bedrijven die met een vergunning deelfietsen willen aanbieden. Bedrijven moeten daarvoor wel voldoen aan de eisen die de gemeente aan hen stelt, en kunnen op zijn vroegst volgend jaar hun diensten gaan aanbieden.