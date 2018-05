107 doden bij vliegramp Cuba: 'We hoorden alleen een explosie'

Bij de vliegramp gisteren op Cuba zijn 107 mensen om het leven gekomen. Drie mensen overleefden de crash van de Boeing 737 van luchtvaartmaatschappij Cubana, maar raakten zwaargewond.

De fatale explosie was tot in de vertrekhal van de luchthaven van Havana te horen. Het toestel was even tevoren vertrokken, op weg naar het oostelijk gelegen Holguin. Bij het opstijgen hadden ooggetuigen de Boeing scherp naar rechts zien overhellen.

'Licht ging uit'

Een Argentijnse toerist die op het vliegveld aan het inchecken was, zegt tegen persbureau AP: "We hoorden alleen een explosie. Daarna ging het licht op de luchthaven uit en toen we naar buiten keken, zagen we zwarte rook opstijgen en vertelden ze ons dat er een toestel was neergestort."

De wrakstukken liggen vlak bij het eind van de baan waarvandaan het toestel opsteeg. Het gaat om een 39 jaar oude Boeing die door Cubana gehuurd werd van de Mexicaanse maatschappij Aerolineas Damojh, ook wel bekend als Global Air. Ook de bemanning was Mexicaans.

Eerste beelden gecrashte Boeing op Cuba

Hulp was snel ter plaatse nadat het toestel gistermiddag was neergestort, maar niet meer dan drie mensen overleefden de crash.

'Ze is nog maar 24'

Op de luchthaven van Havana werd meteen een speciale ruimte geopend voor nabestaanden. Mensen die daar verdwaasd binnenliepen, hadden in veel gevallen nog geen uur ervoor afscheid genomen van vrienden of familieleden die bij de crash zouden omkomen. "Mijn dochter is 24", huilde Beatriz Pantoja, wier dochter Leticia aan boord was. "Mijn god, ze is nog maar 24."

Volgens de passagierslijst waren, naast de crew, nog vijf buitenlanders aan boord. Er wordt gezocht naar bevestiging van hun identiteit. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de ontwikkelingen in de gaten.

(Foto's AFP)