Franse Da Vinci Code-acteur Jean-Pierre Marielle overleden

Jean-Pierre Marielle speelde in meer dan honderd films en vertolkte zowel komische als dramatische rollen. Een van zijn meest geroemde personages is die van Monsieur de Sainte-Colombe in de film Tous les Matins du Monde (1991).

Ook was hij als Jacques Saunière, de conservator van het Louvre in Parijs, te zien in De Da Vinci Code.

Bromstem

Zijn diepe, lage bromstem werd zijn handelsmerk. Jean-Pierre Marielle werd drie keer genomineerd voor een César voor beste acteur - de Franse equivalent van de Oscar - en stond vier keer op de lijst voor een César voor de beste acteur in een bijrol. Hij mocht het beeldje geen enkele keer in ontvangst nemen.

De begrafenis van Jean-Pierre Marielle zal in besloten kring plaatsvinden.