Record: 3,5 miljoen mensen zien dat Merel Westrik de mol is

De live uitgezonden ontknoping van Wie is de Mol? is door 3,5 miljoen mensen bekeken. Dat is een record: nooit eerder keken zo veel mensen naar de finale van de spelshow.

Merel Westrik was dit seizoen de mol, actrice Sarah Chronis de winnares. Zanger Nielson moest genoegen nemen met een tweede plaats. Tot aan de finale wist Merel veel fans voor de gek te houden: de meesten dachten dat Sarah dit jaar de mol was. Toen de uitzendingen van het programma begonnen, vroegen wij Merel op de vrouw af: ben jij de mol? De finale van het programma was het bestbekeken programma van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het was ook de bestbekeken finale van het programma ooit. Vorig jaar zagen 3,2 miljoen mensen live dat Ruben Hein het programma won en Jan Versteegh de mol was. Dit zei Merel vorige week nog over de mol.