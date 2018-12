'Lil' Kleine en Jaimie Vaes in blijde verwachting'

Het wordt een extra bijzonder jaar voor Lil' Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes. Als we de beelden op Instagram mogen geloven, is het verliefde stel in verwachting van hun eerste kindje. It's a christmas miracle!

Op de video is te zien hoe Jaimie trots tijdens een diner met vrienden de foto's van de echo laat zien, waarna de rapper haar stevig vastpakt. Bij het clipje, dat werd gedeeld via Instagram Stories, was ook de tekst "It's a boy" te lezen. Frappant detail is dat het verhullende filmpje al snel weer verwijderd werd, wat erop wijst dat ze het nieuws eigenlijk nog even geheim hadden willen houden. Toch zeggen deze beelden genoeg: View this post on Instagram @lilkleine zijn verloofde is zwanger van een jongentje .. gefeliciteerd 🤰🎈 • @lilkleine.jorik_s A post shared by RapNieuwsTV (@rapnieuwstv) on Dec 24, 2018 at 3:42pm PST Lees ook: Ali B en Lil' Kleine in tranen na mooie woorden van Waylon Het nieuws komt niet als een totale verrassing. Gisteren nog kondigde de rapper in RTL Boulevard aan dat hij in 2019 een kindje wil.