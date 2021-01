Oprichter failliete iPhone-verhuurder Go Lemon heeft geen spijt

Uiteindelijk kreeg Van der Putten de zaak niet rond, en koos ervoor om zelf het faillissement aan te vragen.

Faillissement

"Het geld lekte weg, en ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen. Het bedrijf is vandaag meer waard dan morgen, omdat contracten aflopen en we geen nieuwe abonnementen konden afsluiten. Op deze manier blijft er zoveel mogelijk over voor de schuldeisers."

Want hoewel Van der Putten geen spijt heeft van de oprichting van Go Lemon, realiseert hij zich wel dat niet alleen voor hem de rapen gaar zijn. "Al met al is er ruim 1 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd. Dat geld zal grotendeels verdampen. Daar baal ik enorm van. Maar het is zoals het is."