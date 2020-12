Amsterdam onderuit in Airbnb-zaak; boete van 20.500 gehalveerd

Gemeente verrast

De gemeente is verrast door de uitspraak, zegt woordvoerster Anouk Panman van wethouder Laurens Ivens van Wonen. "De uitspraak is nog kersvers, dus we moeten ons nog beraden op wat het nu precies betekent. Maar mede gezien de noodzaak van afschrikwekkende boetes en het feit dat de Tweede Kamer die onlangs nog vastlegde in de Wet toeristische verhuur is dit een verrassende uitspraak."

Afschrikwekkende boetes zijn volgens de gemeente noodzakelijk. "Mensen houden zich niet altijd aan het criterium dat er maar 30 nachten en aan een maximum van vier personen verhuurd mag worden. Zij kunnen met verhuur zomaar 50.000 tot 60.000 euro verdienen, als zij zich niet houden aan de regels. Om te voorkomen dat daar een loopje mee wordt genomen, moeten boetes wel hoog zijn."