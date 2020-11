Thierry Baudet stopt als lijsttrekker Forum voor Democratie

Volle verantwoordelijkheid

Baudet zegt in de video onder meer: "Ik kan me niet verenigen met de situatie dat trial by media de manier wordt waarop we met mensen omgaan in de partij." Hij vervolgt: "Dat we niet de onderzoekscommissie afwachten om mensen te veroordelen. Mocht het zo zijn dat er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, dan neem ik ook in dat geval de volle verantwoordelijkheid."

In de partij is gisteren de hele dag overlegd over de gang van zaken.