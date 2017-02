Vakantieliefde een bevlieging? 'Langeafstandsrelatie is heel spannend'

Kun je die leuke Spanjaard met wie je de piste afskiede maar niet vergeten? Of blijft die Keniaanse schone met wie je romantische avonden op het strand doorbracht je uit je slaaphouden? Een vakantieliefde hoeft geen bevlieging te zijn. "Na een jaar brieven schrijven zag ik hem weer en wist: dit is 'm."

Daniëlle van der Wulp (nu 36) was 19 jaar oud toen ze met haar nichtje op vakantie ging naar de Dominicaanse Republiek. Na een week liep ze daar Jean Robert tegen het lijf die op het resort werkte als entertainer.

"We raakten in gesprek en het bleek te klikken. Ik werd verliefd. Huilend stapte ik een week later weer op het vliegtuig naar Nederland. Mijn ouders zeiden: 'Verliefd? Doe niet zo raar. Dat komt vast door het mooie weer en zo. Voor hem is het volgende vliegtuig met toeristen al weer geland'."

Na een jaar weer terug

Maanden van brieven schrijven, mailen, faxen, wekelijks bellen én geld sparen volgden. De kriebels namen alleen maar toe, vertelt ze. Een jaar na de vakantie was Daniëlle weer op de Dominicaanse Republiek. "Dit keer voor drie weken waarvan de eerste week alleen. De klik was er nog. Het voelde zo vertrouwd. Hij was echt mijn maatje geworden."

"Ik moest het van mijzelf proberen. Kijken of het zou werken. Een half jaar na die tweede vakantie ben ik met Jean Robert naar zijn familie in Haïti gegaan, weer vier maanden later is hij naar Nederland gekomen."

Inmiddels heeft het stel drie kinderen van 9, 3 en 1 jaar. "Dat Jean Robert hier is komen wonen, de taal in een jaar geleerd heeft, een baan heeft als hoofd keurder bij een groenten- en fruitgroothandel, dat vinden we zelf eigenlijk ook wel bijzonder."

Daniëlle en Jean Robert met één van hun kinderen. (Foto: familiearchief)

'Liefde een kans geven'

Helemaal vanzelf ging het allemaal niet, vertelt ze. "Hij spreekt vijf talen maar vond Nederlands leren echt heel moeilijk. In zijn vorige baan werd hij gediscrimineerd en dan is er zijn familie die ver weg woont."

Haïti is één van de armste landen ter wereld. Bij een verwoestende aardbeving vijf jaar geleden (het land wordt hierdoor vaker getroffen) heeft Jean Robert, 42 jaar, diverse familieleden verloren. "Samen hebben we de Stichting Weeskinderen Haïti opgericht. Jean Robert is nu ook samen met mijn vader op het eiland. Dat doen ze elk jaar."

Daniëlle heeft nooit getwijfeld over haar langeafstandsrelatie. "Ik was zo hoteldebotel. Dan zie je geen hobbels op de weg, dan wil je de liefde gewoon een kans geven."

'Relatie op afstand veel voordelen'

Carola Colson (35) beaamt dit. Toen zij een paar maanden studeerde in de Italiaanse stad Perugia, liep zij Ross tegen het lijf. Carola had een relatie maar was gecharmeerd van de Brit die destijds in Italië woonde. Vier jaar lang onderhielden ze contact. "Toen mijn relatie uiteindelijk stuk liep, zei hij direct: 'Kom hierheen'."

Carola vertrok voor een vakantie naar Italië en keerde verliefd terug. Ross woonde en werkte de twee daaropvolgende jaren in Londen. "Een langeafstandsrelatie heeft vooral voordelen", zegt Carola. "Als je elkaar ziet is het altijd feest. Je doet dan altijd leuke, bijzondere dingen samen en hebt veel seks."

Carola en Ross tijdens een skivakantie. (Foto: eigen bezit)

Het enige nadeel is 'dat je in het begin nog onzeker bent over de liefde. Je wilt en moet elkaar echt vertrouwen en niet denken: 'hij gaat vanavond stappen en ik zit hier ver weg. Wat als hij een ander leuk meisje tegenkomt?'"

Als je elkaar een paar weken of maanden niet ziet, blijft een relatie spannend, zegt Carola. "Je verlangt echt naar elkaar." Toen ze na twee jaar heen en weer reizen bij hem in Londen ging wonen, moest ze erg wennen.

Opnieuw 'latten'

"Dan zit je ineens naast elkaar op de bank televisie te kijken. Ik vond Ross opeens vreselijk saai." Carola pakte haar koffers, maar kwam toch weer terug. "Daarna raakte ik al vrij snel zwanger en zijn we naar het Britse platteland verhuisd."

Inmiddels woont ze alweer een paar jaar in Nederland. Ross, inmiddels haar man, is daar alleen in de weekeinden. Doordeweeks werkt hij in The City en dat bevalt beiden prima. Ze besluit: "Zo'n langeafstandsrelatie is spannend en leuk, maar ik vind het vooral leuk om met iemand uit een andere cultuur samen te leven."