Michael Jackson's Neverland weer te koop: met 33 procent korting

Koopjesjagers opgelet: de bekende Neverland Ranch van wijlen Michael Jackson is weer te koop en van de vraagprijs is maar liefst een derde af. Je betaalt geen 100 miljoen dollar meer, maar slechts 67 miljoen dollar.

Michael Jackson kocht Neverland, dat ligt in de buurt van Santa Barbara, in 1987 en hij woonde er zo'n 15 jaar. De kleine dierentuin die hij op zijn landgoed had, onder meer een olifant en orang oetans, zitten er niet meer. Maar waar betaal je dan al dat geld voor?

Nou, voor je 67 miljoen dollar krijg je een terrein van bijna 11 vierkante kilometer (oftewel zo'n 2200 voetbalvelden). Op het terrein liggen onder meer een meertje, een spoorlijn met een heus station, een dansstudio, een appartement met vier slaapkamers voor gasten en nog een met twee slaapkamers en natuurlijk nog het hoofdgebouw.



Een deel van het terrein rond het landhuis. Beeld: Getty.

Het woonhuis, in Frans-Normandische stijl, is ruim 5000 vierkante meter, oftewel tussen de 30 en 40 keer zo groot als een Nederlands rijtjeshuis. Er zijn dan ook 16 slaapkamers en 21 badkamers. Plus natuurlijk verblijven voor je personeel. Je hebt uitzicht op het meer, de bergen en weides. Ook is er uiteraard een zwembad en een tennisbaan.

In de garage passen minstens vier auto's.

Mocht je belangstelling hebben, dan is hier nog een video van Neverland: