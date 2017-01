Leeuw wordt illegaal huisdier in Emiraten

Panters, leeuwen en jachtluipaarden zijn niet meer welkom in de vele villa's in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat bepaalt een nieuwe wet die rijke burgers tegen hun eigen hobby moet beschermen.

Ook mogen particulieren de wilde dieren niet meer fokken. Naast het beschermen van de bevolking, worden nu ook eindelijk de dieren in bescherming genomen, schrijft Gulf News.

Wie zich nu nog met z'n jachtluipaard of panter op straat begeeft, kan een maximale boete van omgerekend 130.000 euro krijgen. Dat loopt op tot 182.000 euro boete als je het dier gebruikt om iemand te bedreigen.

Achter tralies

Ook gevangenisstraffen worden niet geschuwd voor zij die zich toch niet kunnen bedwingen en toch een tijger aanschaffen.



Onder andere Pinterest staat vol kleine leeuwtje die in dure auto's spelen.

In emiraten als Dubai en Abu Dhabi is het tamelijk gewoon om een leeuw of tijger als huisdier te hebben. Behalve social media-posts worden de dieren volgens Gulf News zo nu en dan ook op straat gezien wanneer de trotse eigenaar ze uitlaat.

Een tijger bij je Lamborghini

Met name de combinatie van dure auto's en exotische katten is populair. Burgers worden opgeroepen het te melden wanneer er wilde dieren als huisdieren worden gehouden.



Deze video van een Emiraat die zijn panter kwijt is op de snelweg ging afgelopen jaar viral