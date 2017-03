Ikea maakt einde aan in-elkaar-zet-ellende

Nooit meer een handvol schroefjes over of dikke ruzie met je geliefde na de aanschaf van een Ikea-meubel. Het bedrijf gaat meubels op de markt brengen die je in elkaar kunt klikken en draaien.

Met speciale pluggen draai je de onderdelen in elkaar 'als een puzzel'. De montage van meubels zou zo nog maar de helft van de tijd kosten. Juich niet te vroeg want de nieuwe methode wordt stukje bij beetje ingevoerd.

De primeur is voor de Lisabo-tafel, al valt die nu juist in de categorie 'een makkie'. In onderstaand filmpje legt ingenieur Göran Sjöstedt het ontwikkelingsproces uit en geeft een demonstratie van het kliksysteem is.