Last minute-tips: zo overleeft je huisdier oud en nieuw

Eigenlijk had je al in oktober of november moeten beginnen met het voorbereiden van je hond of kat op oud en nieuw, vertelt dierenarts Marc Maas van Dierenkliniek De Langstraat in Waalwijk. Met therapie kun je een dier zelfs voorgoed van zijn angst afhelpen.

Naar de dierenarts

Maar heb je daar niet aan gedacht en vrees je dat je dier vanavond echt doodsbang wordt, dan kun je hopelijk nog snel even contact opnemen met de dierenkliniek voor een kalmerend middel. "Het beste middel om nu nog te geven is​ Alprazolam. Dat wordt het meest voorgeschreven", zegt Maas. "Dat middel neemt ook echt de angst weg."

Let op: het medicijn Vetranquil wordt sterk afgeraden door dierenartsen. "Dan schakel je het vermogen uit om te bewegen of te reageren, maar je neemt niet de angst weg. Ze zijn dus wel bang, maar kunnen geen kant op." Ga in ieder geval niet zelf aan de slag met medicijnen, maar raadpleeg altijd een dierenarts.

Speciale cd's

Ook cd's met vuurwerk- of onweersgeluiden zijn vandaag nog te krijgen. Je kunt eventueel ook een toepasselijke video met dit soort geluid zoeken op YouTube. Zachtjes afspelen terwijl je de hond of kat afleidt met een spelletje. Door de dag heen zet je het volume steeds harder, zodat het dier went. Als je met je dier speelt, gaat hij het geluid van vuurwerk bovendien associëren met iets positiefs.

Wil je deze middelen niet inzetten, maar wil je je huisdier vanavond wel helpen? Dan zijn hier wat nuttige tips.

Algemene tips

• Blijf thuis voor je huisdier, zodat hij in een vertrouwde omgeving is.

• Sluit deuren, ramen, luikjes en gordijnen, zodat je lichtflitsen en knallen zoveel mogelijk buiten houdt en je dier niet naar buiten kan.

• Zet geluid aan in huis dat je dier kan afleiden van de knallen, zoals muziek of de televisie.

• Probeer je huisdier nog voordat hij onrustig is af te leiden met een spelletje of wat lekkers.

• Ga je dier als het een beetje bang is niet overdreven troosten, daarmee stimuleer je juist angstgedrag.

• Ga je dier ook niet straffen als hij bang reageert op een knal.

Tips hond

• Geef een hond een bot of iets anders lekkers waar hij lang mee bezig is. Likken en knauwen hebben van nature een kalmerende werking.

• Zorg dat een hond moe is 's avonds, bijvoorbeeld door lang te gaan wandelen overdag. Als hij moe en voldaan is, valt hij mogelijk in slaap en blijft hij rustig.

• Ga je later op de avond nog naar buiten met je hond, houd hem dan aangelijnd, zodat hij niet in paniek kan wegrennen. Is je hond juist nieuwsgierig, voorkom dat hij achter vuurwerk aanrent.

• Je moet je hond dus niet geruststellen bij elke piep, maar merk je dat je hond om middernacht heel erg in paniek is, dan kan troosten juist wel weer helpen.

Tips kat

• Een kat kun je niet troosten. Ga hem ook niet tegen zijn wil vastpakken en aaien. Liever zal hij zelf een plekje zoeken.

• Gaat je kat in paniek door het huis stuiteren en in de gordijnen klimmen: sluit hem dan op in een reismand. Opsluiting kan je poes dan juist kalmeren (en voorkomt dat hij je huis sloopt).

Konijnen, vogels en andere dieren

• Woont je konijn of vogel buiten in een hok, zet hem tijdens de jaarwisseling dan binnen.

• Leg een deken over het hok of de kooi, dit kalmeert het dier en dempt het geluid.

• Kalmerende middelen zijn wel te verkrijgen bij de dierenarts, maar dat is voor konijnen en vogels niet gebruikelijk.

• Ook een paard of pony kan beter veilig in zijn stal staan tijdens het vuurwerkgeweld.

Bron: Dierenkliniek De Langstraat/ Hondenbescherming/ Dierenbescherming