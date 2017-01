Rochelle is nog jong als haar zusje Rowena door hun stiefvader vermoord wordt. Het lichaam van het meisje, dat bekend komt te staan als het 'meisje van Nulde', wordt in stukken gezaagd en op verschillende plekken in het land teruggevonden. Nu mag dader Mike J. met onbegeleid verlof. Rochelle, die alles heeft meegemaakt, is bang.