Uren in de auto om vuurwerk te kopen in Duitsland. Steeds meer Nederlanders doen dat. Eén zesde van het vuurwerk in ons land komt uit Duitsland. Het is vaak van mindere kwaliteit, maar wel goedkoper omdat er minder veiligheidseisen zijn. Het wordt daar bijvoorbeeld zelfs in enkele supermarkten verkocht. Zoals in Emmerich.