Kiezers uiten woede over beleid Trump: 'Doe je werk en hou op met liegen'

President Trump trapt vol op het gaspedaal bij de uitvoering van zijn agenda. Zijn fans vinden het prachtig, maar een meerderheid van de Amerikanen is ontevreden. Die onvrede komt deze week naar buiten tijdens ontmoetingen die kiezers hebben met leden van het parlement.

Duizenden mensen komen opdagen om hun woede te uiten. Een reportage van Erik Mouthaan.

