Geert Wilders sluit samenwerking met VVD niet uit

PVV-leider Geert Wilders heeft voor het eerst op camera gereageerd op de uitsluiting van zijn partij door Mark Rutte. De kans dat de VVD en de PVV samen in een volgend kabinet zitten is nul procent, zei Rutte.

Wilders vindt het een schande dat Rutte een samenwerking zegt uit te sluiten. "Ik heb zelf eerder gezegd dat ik ons na de verkiezingen niet zie regeren met Rutte, maar ik heb de VVD als partij niet uitgesloten. Andere partijen trouwens ook niet."

"Ik vind niet dat je van tevoren partijen moet uitsluiten", reageerde Wilders op de vraag of hij denkt dat de PVV en VVD na de verkiezingen nog samen in een kabinet kunnen. "Laten we het vooral over de inhoud hebben, dat is belangrijk genoeg."