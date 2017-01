In delen van Drenthe en Overijssel stonden ze vanavond gek te kijken. Compleet onverwacht begon het daar vanavond behoorlijk te sneeuwen. Lastig voor op de weg natuurlijk, maar vooral een leuke verrassing voor veel kinderen.

Er viel namelijk genoeg sneeuw voor een sneeuwballengevecht. Dat

gebeurde bijvoorbeeld in Hoogeveen. Op de weg ontstonden wel problemen.

Doordat niemand de sneeuw had zien aankomen was niet gestrooid op de wegen.