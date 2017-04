De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau schoof vandaag aan bij de formatie. Die kwam Rutte, Buma, Pechtold en Klaver bijpraten over de verdeeldheid in het land. Alleen al in Den Haag is die merkbaar. In Duindorp is men pessimistisch en stemden veel mensen op de PVV, in het centrum heerst meer optimisme en kozen veel mensen voor D66 en GroenLinks.