In Frankrijk is een rechtszaak begonnen tegen één van de bekendste dieven ter wereld. Het gaat om Vjeran Tomic, ook wel bekend als Spiderman, vanwege zijn acrobatische inbraaktechnieken. Tomic staat terecht voor de diefstal van vijf meesterwerken ter waarde van 100 miljoen euro in 2010. De schilderijen zijn nog altijd spoorloos.