Haan, rat of tijger: welk Chinees sterrenbeeld heb jij?

Het nieuwe Chinese jaar is begonnen: het jaar van de haan. Iedereen die in dit jaar geboren wordt, heeft de haan als sterrenbeeld in de Chinese astrologie. Check in onze tool in wat voor jaar jij bent geboren.

Klik hier om de tool op je smartphone-app te bekijken

Het jaar van de aap maakt plaats voor het jaar van de haan. Volgens de Chinese astrologie is iemand die onder het teken van de haan is geboren meestal nuchter, heeft hij of zij een goed organisatievermogen en is hij of zij huiselijk maar soms ook stug, weinig sociaal, drukdoend, opschepperig en overdreven.