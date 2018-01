Keizer Karelplein in Nijmegen gevaarlijkste verkeerslocatie van Nederland

Het Keizer Karelplein in Nijmegen is met zeker 83 ongelukken in drie jaar tijd de meest verkeersonveilige plek van het land. Daarnaast telt Nederland nog eens bijna 1200 zogenoemde black spots, waar in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken werden gemeld. Reden voor meer focus op verkeersveiligheid, vindt hoogleraar Bert van Wee.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws bekeek op basis van de meest recente cijfers ruim 200.000 ongelukken uit de periode 2014-2016 waarvan politie of Rijkswaterstaat een exacte locatie of kruispunt registreerde.

'Alleen maar getoeter' op gevaarlijkste verkeerslocatie:

"Bij de rijles kreeg je een kleurplaat waarin je de routes moest tekenen."

17.000 ongelukken op black spots

Locaties waar in drie jaar tijd meer dan 10 ongelukken gebeuren, staan bekend als verkeersonveilig en worden onder andere door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) black spots genoemd.

Uit de analyse van RTL Nieuws blijkt dat Nederland 1186 van zulke black spots telt. Die zijn volgens de gegevens samen goed voor ruim 17.000 ongelukken in drie jaar tijd, waarbij 2658 slachtoffers - zowel doden als gewonden - vielen.

Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft bewijzen de cijfers dat er werk aan de winkel is. "De verkeersveiligheid in Nederland behoorde jaren tot de beste van Europa. De afgelopen tien, vijftien jaar zijn we afgezakt. Het lijkt erop dat verkeersveiligheid niet meer zo'n prioriteit heeft."

De vijf gevaarlijkste verkeerslocaties in Nederland

Nummer 1 op de ranglijst is het Keizer Karelplein in Nijmegen. Dit grote verkeersplein telt veel af- en toeritten en oogt onoverzichtelijk door een brede rijbaan zonder belijning. Daarnaast moet verkeer dat op de rotonde rijdt ook nog eens het verkeer dat de rotonde op komt rijden voor laten gaan. De uitkomst verrast Van Wee niet: "Het is een drukke, a-typische, on-Nederlandse rotonde. Dat maakt hem onveilig."

'De hel'

Zo heeft ook Ellen Dunkes het plein ervaren, laat ze weten in reactie op een oproep van RTL Nieuws. "Dat was mijn hel tijdens rijles." En ze staat niet alleen. We ontvingen tientallen tips, ervaringen en foto's over het plein dat als zeer onveilig wordt ervaren. Zo ook van Marloes Bovenkamp: "Keizer Karelplein. Drie bijna-doodervaringen en 294 scheldwoorden verder. Altijd even de muziek uit daar."

Meeste black spots op gemeentelijke wegen

Meer dan de helft van de verkeersonveilige locaties (624) bevindt zich op gemeentelijke wegen. Provinciale wegen tellen 54 black spots en op rijkswegen komen 507 knooppunten, wegvakken en afritten naar voren waar meer dan 10 ongelukken zijn geregistreerd.

Op de black spots op rijkswegen werden door politie en Rijkswaterstaat vooral ongelukken met alleen materiƫle schade genoteerd. Dat is anders voor de gemeentelijke wegen. Met ruim 2000 slachtoffers zijn die goed voor meer dan driekwart van alle slachtoffers op black spots.