Franse auto heeft de meeste problemen

Rijd je een Franse auto, dan kan de apk wel eens gaan tegenvallen. Deze auto's hebben veel meer onderhoud nodig dan andere auto's, blijkt uit onderzoek naar alle apk-keuringen die sinds 1 januari 2016 zijn gedaan.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws bekeek alle gebreken die gevonden zijn bij apk-keuringen die tussen januari 2016 en november 2017 zijn uitgevoerd. Dit zijn bijna twaalf miljoen verschillende keuringen. De resultaten van de keuringen zijn afkomstig van de RDW, die de gegevens krijgt van keurmeesters.

Frans

Van de automerken waar meer dan 100.000 apk's op zijn uitgevoerd, doen de Franse merken het beduidend minder goed. Volgens hoogleraar autotechnologie Maarten Steinbuch komt dit gedeeltelijk doordat Franse auto's vaak goedkoper zijn.

Garagehouder Rob Beeksma merkt dat ook in zijn garage: "Je ziet bepaalde problemen terugkeren bij Franse auto's. Of dat nou een Peugeot of een Renault is en of het nou een auto in een goedkopere klasse is of in een duurdere klasse."

Meeste gebreken (meer dan 100.000 apk's):

Peugeot Renault Fiat

Daewoo

Als je naar alle merken kijkt waar meer dan 10.000 apk's op zijn uitgevoerd, dan komt niet de Peugeot, maar de Daewoo naar voren als merk met de meeste gebreken. Er worden geen nieuwe auto's van dit merk meer gemaakt, maar nog steeds behoort het tot de 30 populairste automerken van Nederland.

Van de merken met minstens 10.000 apk's doet Porsche het het best, met het minste aantal gebreken. Zoek je nu een minder dure auto, dan kun je ook bij Toyota verwachten dat hij goed door de keuring zal komen. Van de merken met meer dan 100.000 apk's doet Toyota het zelfs het best.

Minste gebreken (meer dan 100.000 apk's):

Toyota BMW Audi

Volgens Maarten Steinbuch staan Japanse merken, zoals Toyota, al vanaf het begin bekend om hun hoge kwaliteit. "Er worden daar weinig fouten gemaakt in de productie." Daarnaast ziet Steinbuch dat de hoog scorende Duitse merken wat duurder zijn: "Je betaalt daar wel voor de hoge kwaliteit."

Banden

De gebreken die bij alle auto's tijdens de apk het vaakst naar voren komen, zijn:

Verplicht licht/retroreflector werkt niet goed of toestand ervan is niet goed (10 procent van de apk-keuring)

Banden hebben een profieldikte tussen de 1,6 en 2,5 milimeter (9 procent van de apk-keuring)

Er lekt te veel olie (5 procent)

Zowel het gebrek van de banden als de olielekkage zijn adviespunten, hier wordt een auto niet op afgekeurd. Volgens garagehouder Beeksma kunnen automobilisten door goed op te letten er zelf vrij makkelijk voor zorgen dat deze gebreken niet ontstaan.

Toch zijn er ook verschillen tussen auto’s. Zo komt een niet-functionerend gordelsysteem of airbag bij de Chevrolet Kalos ruim drie keer zo vaak voor als bij de gemiddelde auto. Bekijk hier welk gebrek bij jouw auto opvallend vaak voorkomt.

Toelichting berekening In de berekening is rekening gehouden met de leeftijd van de auto. Auto's krijgen steeds meer gebreken als ze ouder worden. Om te voorkomen dat merken met veel jonge auto's automatisch als beste uit de bus zouden komen, is eerst berekend welk aantal gebreken je op basis van de gemiddelde leeftijd van de auto’s mag verwachten. Het merk dat het verst boven deze verwachting zat, was het merk met de meeste gebreken. In de analyse zijn alle punten meegenomen waar bij de apk naar wordt gekeken. Ook adviespunten, gebreken waar een auto niet op afgekeurd wordt, zijn meegenomen.

De Franse automerken Peugeot en Renault zijn om een reactie gevraagd. Beiden gaven aan geen inhoudelijke reactie te kunnen geven op de resultaten van het gehele merk.