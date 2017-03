Alleen kinderen met de dunste armpjes krijgen eten in Zuid-Soedan

Het is een crisis die we in jaren niet gezien hebben: miljoenen mensen in Afrika dreigen dood te gaan van de honger. En als er niet snel hulp komt, kan de situatie nog veel erger worden, zo waarschuwen hulpverleners. In Zuid-Soedan zijn 100.000 mensen zelfs zó ondervoed, dat ze elk moment kunnen sterven.

Daarnaast hebben miljoenen mensen er geen toegang tot schoon drinkwater.

Onze correspondent Koen de Regt reisde af naar het zuiden van Zuid-Soedan, Kapoeta, waar mensen vechten om te overleven. Save the Children geeft wat ze hebben, maar het is niet genoeg. "Het is heel pijnlijk, want de mensen lijden en je kunt weinig doen", zegt een hulpverlener.

Waarom lijden mensen honger in Zuid-Soedan? De hongersnood in Zuid-Sudan komt voor een deel door het uitblijven van regen, net als in andere delen van Afrika. Maar volgens de Verenigde Naties is het vooral het gevolg van menselijk handelen: het land is namelijk al 4 jaar verwikkeld in een burgeroorlog. De regering geeft 50 procent van haar budget uit aan wapens. Hulporganisaties worden vaak tegengewerkt, als ze eten naar de bevolking willen brengen.

Meer op rtlnieuws.nl:

Geld geven tegen de honger zinloos? 'Echt niet. Elk leven is er één'